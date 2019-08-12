Cuellar için 5 milyon euro

GÜNEŞ

Sarı-Kırmızılılar’ın Kolombiyalı oyuncu için Flamengo’ya yaptığı 3.5 milyon euroluk teklifi 5 milyon euroya çıkardığı belirtildi. Brezilya ekibinin ise Cuellar’ın Galatasaray’da oynamak istemesinin ardından tavır değiştirdiği öğrenildi. Gelen bilgilere göre iki kulüp arasında yapılan görüşmelerde sona gelindi.