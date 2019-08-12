12 Ağustos 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 21:49:25
Cuellar için 5 milyon euro
GALATASARAY’IN gündemindeki isimlerden olan Gustavo Cuellar için yeni bir iddia ortaya atıldı.
GÜNEŞ
Sarı-Kırmızılılar’ın Kolombiyalı oyuncu için Flamengo’ya yaptığı 3.5 milyon euroluk teklifi 5 milyon euroya çıkardığı belirtildi. Brezilya ekibinin ise Cuellar’ın Galatasaray’da oynamak istemesinin ardından tavır değiştirdiği öğrenildi. Gelen bilgilere göre iki kulüp arasında yapılan görüşmelerde sona gelindi.
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