Cristiano Ronaldo'ya sevindirici haber
Cristiano Ronaldo'ya Amerika Birleşik Devletleri'nden sevindirici haber geldi. Las Vegas savcılığı, 2009 yılında cinsel saldırıyla suçlanan Portekizli futbolcunun, "iddiaların şüpheden öteye geçmemesi" nedeniyle ceza almayacağını açıkladı.
Cristiano Ronaldo'ya, cinsel saldırıyla suçlandığı Amerika Birleşik Devletleri'nden iyi haber geldi.
Ronaldo, 2009 yılında Las Vegas'ta bir otelde 34 yaşındaki Kathryn Mayorga'ya cinsel saldırı ile suçlanıyordu.
İddialar üzerine soruşturma başlatan Las Vegas savcılığından Ronaldo'yu rahatlatacak bir açıklama yapıldı. Savcılık, "iddiaların şüpheden öteye geçmemesi" sebebiyle Ronaldo'nun ceza almayacağını duyurdu.
33 yaşındaki futbolcu da, daha önce iddiaları reddetmişti.
(TRT Spor)
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