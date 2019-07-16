16 Temmuz 2019 Salı 11:54:56 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 11:57:02
Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a: Aramıza hoş geldin
Sassuolo'dan İtalyan devi Juventus'a 18 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan milli futbolcumuz Merih Demiral, Juventus'a çabuk ısındı.
Antrenmanlarda hırslı görüntüleriyle teknik direktör Sarri'nin ilgisini çeken, sempatik tavırlarıyla da takım arkadaşlarının sevgisini kazanan 21 yaşındaki stoper, Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo ile de kaynaştı
Kendisine verilen izin süresi dolan ve takımla idmanlara çıkan Ronaldo, Merih'e "Aramıza hoş geldin" dedi. Merih ile Ronaldo'nun bu karesi de sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Galatasaray taraftarı, kulübün Mehmet Topal ve Manuel Fernandes'le ilgilenmesine tepkili
- Galatasaray, Mbaye Diagne'yi sattığı gibi Mbwana Samatta'nın serbest kalma bedelini ödeyecek
- Ersun Yanal'ın vazgeçilmezi olan Nabil Dirar, Suudi Arabistan ve Katar'dan ciddi teklifler alıyor
- 'Michael Seri ve Banega’yı bitirelim'
- Henry Onyekuru yeniden Galatasaray'a