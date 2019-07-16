Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a: Aramıza hoş geldin

Antrenmanlarda hırslı görüntüleriyle teknik direktör Sarri'nin ilgisini çeken, sempatik tavırlarıyla da takım arkadaşlarının sevgisini kazanan 21 yaşındaki stoper, Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo ile de kaynaştı

Kendisine verilen izin süresi dolan ve takımla idmanlara çıkan Ronaldo, Merih'e "Aramıza hoş geldin" dedi. Merih ile Ronaldo'nun bu karesi de sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.