Cristiano Ronaldo, Seri A tarihinin en kötü frikik kullanan ikinci oyuncusu oldu
Geçtiğimiz yıl Juventus'a transfer olan ve şampiyonluk yaşayan Cristiano Ronaldo, adını kötü bir ünvan ile Seri A tarihine yazdırdı.
Cristiano Ronaldo, denemiş olduğu 18 frikik denemesinde gol bulamadı. Bu kötü istatistik sonrası Maurizio Sarri'nin frikikleri Cristiano Ronaldo yerine 34 yaşında olan Pjanic'e kullandıracağı kaydedildi.
İtalya'da bulunduğu süre boyunca frikikten 16 gol kaydeden Bosnalı oyuncu, birçok yorumcuya göre Avrupa'nın en iyi frikik kullanan oyuncusu konumunda… Camillo Ciano ise 21 frikik denemesinde başarı sağlayamayarak Seri A tarihinin en kötü frikik kullanan oyuncusu konumunda.
(Sporx)
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