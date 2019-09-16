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16 Eylül 2019 Pazartesi 13:58:44 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:19:59

Cristiano Ronaldo babasıyla ilgili konuşurken gözyaşlarına boğuldu

Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 14 yıl önce hayatını kaybeden babasıyla ilgili konuşurken hüngür hüngür ağladı.

34 yaşındaki Ronaldo, Piers Morgan’a verdiği röportaj esnasında; eski bir asker olan, son dönemde alkol bağımlısı haline gelen ve karaciğer yetmezliğinden 52 yaşında hayatını kaybeden babası Jose Dinis Aveiro’ya ait bir videoyu izleyince duygusal anlar yaşadı.

Jose Dinis Aveiro’nun, 2001 Avrupa Turnuvası’nda Portekiz’de kupayı kaldıran oğlu hakkında konuşmasını içeren videoyu izleyen Ronaldo, “Bu videoyu hiç izlememiştim. İnanılmaz” diyerek ağladı.

“Bence bu komik bir söyleşi olurdu ama ağlamayı beklemiyordum. Fakat bu görüntüleri hiç görmemiştim. Nereden buldunuz bilmiyorum. Bunları aileme göstermeliyim” diyen Ronaldo, “Babamı yüzde yüz tanımıyorum. Alkolik biriydi. Onunla hiç normal bir insan gibi konuşmadım. Zordu” ifadesini kullandı.

Babası öldüğünde 20 yaşında olan Ronaldo, söyleşide, babasının kendisinin hayatındaki pek çok önemli anı kaçırdığını söyledi. Beş Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, beş kez Avrupa’da Yılın Futbolcusu ödülü ve dört çocuğunun doğumu bunlardan bazıları.

“Bir numara oldum ve o hiçbir şey göremedi. Benim ödüller aldığımı ve geldiğim yeri göremedi” diyen Ronaldo, “Ailem, annem, kardeşlerim ve hatta büyük oğlum hepsini görüyor ama o hiçbir şey göremiyor. Çok genç öldü” ifadesini kullandı.

Söyleşide, kız arkadaşı ve bir çocuğunun annesi olan Georgina Rodriguez ile bir gün evleneceğinden de söz eden Ronaldo, “Bir gün kesinlikle evleneceğiz. Bu, annemin de hayali. Bir gün. Neden olmasın” şeklinde konuştu. Futbolcu ayrıca, “ O benim arkadaşım. İletişim kuruyoruz. Ben ona kalbimi açtım, o bana kalbini açtı” ifadesini kullandı.

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