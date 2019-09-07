Coştur bizi Türkiye’m

  • Bist 100
    98987.5
  • Dolar
    5,7159
  • Euro
    6,3247
  • Altın
    279,1620
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
32 yaşındaki Bekir E.'nin 16 yaşındaki Hümeyra'yı öldürdüğü anlar ortaya çıktı ancak paylaşılmadı 32 yaşındaki Bekir E.'nin 16 yaşındaki Hümeyra'yı öldürdüğü anlar ortaya çıktı ancak paylaşılmadı
Burcunuz bugün size ne söylüyor? Günlük burç yorumları 7 Eylül 2019 sizlerle.. Burcunuz bugün size ne söylüyor? Günlük burç yorumları 7 Eylül 2019 sizlerle..
84 gündür kayıptı ceset ona ait çıktı 84 gündür kayıptı ceset ona ait çıktı
Avustralya’da yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi Avustralya’da yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi
Kırklareli'nde kuyuya düşen köpeği itfaiyeciler kurtardı Kırklareli'nde kuyuya düşen köpeği itfaiyeciler kurtardı
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 4 adet azaldı ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 4 adet azaldı
Sezonu şampiyon olarak tamamlayacak takım 230 milyon TL yayın geliri elde edecek Sezonu şampiyon olarak tamamlayacak takım 230 milyon TL yayın geliri elde edecek
Beşiktaş’ın kayıp transferi Boyd! Yokları oynuyor! Beşiktaş’ın kayıp transferi Boyd! Yokları oynuyor!
Dubai Şeyhinin lüks yatı Bodrum'da! 100 metreden fazla yaklaşanı batırıyor Dubai Şeyhinin lüks yatı Bodrum'da! 100 metreden fazla yaklaşanı batırıyor
CHP’li belediyelerde zam furyası başladı! Kervanın lideri İmamoğlu CHP’li belediyelerde zam furyası başladı! Kervanın lideri İmamoğlu
Kaldırıma uzandılar... Ekmek teknelerinden ellerini bir an olsun çekmediler... Küçük çocukların yaşam mücadelesi Kaldırıma uzandılar... Ekmek teknelerinden ellerini bir an olsun çekmediler... Küçük çocukların yaşam mücadelesi
Samuel Eto'o aktif futbol hayatını sonlandırdı Samuel Eto'o aktif futbol hayatını sonlandırdı
Arda Turan, oğlu Hamza Arda için kesenin ağzını açtı! Arda Turan, oğlu Hamza Arda için kesenin ağzını açtı!
Kilolarca ağırlığındaki eroini bakın nereye gizlemişler Kilolarca ağırlığındaki eroini bakın nereye gizlemişler
Sınır kapısında aranan TIR'dan 2 bin 500 kaplumbağa çıktı Sınır kapısında aranan TIR'dan 2 bin 500 kaplumbağa çıktı
Dünyanın yarısı Türkiye’de! Milyarlarca dolar para... Dünyanın yarısı Türkiye’de! Milyarlarca dolar para...
Boş CV ile müdür oldu... Tekneden koltuğa Boş CV ile müdür oldu... Tekneden koltuğa
İmamoğlu'nun bir vaadi daha yalan oldu! Vatandaş aldığı cevapla şok oldu İmamoğlu'nun bir vaadi daha yalan oldu! Vatandaş aldığı cevapla şok oldu
Cüneyt Özdemir'den ünlülere HDP önündeki anneler tepkisi! Cüneyt Özdemir'den ünlülere HDP önündeki anneler tepkisi!
Türkiye terörle mücadelede doktrin değiştirdi! Irak, Suriye ve Akdeniz'deki adımlar yeni dönemin habercisi Türkiye terörle mücadelede doktrin değiştirdi! Irak, Suriye ve Akdeniz'deki adımlar yeni dönemin habercisi
Üniversiteliler ev sahibi oluyor Üniversiteliler ev sahibi oluyor
Her yeri istila ettiler! Kent sakinleri böyle dolaşıyor... Her yeri istila ettiler! Kent sakinleri böyle dolaşıyor...
Lordlar Kamarası anlaşmasız Brexit'in önüne geçen yasa tasarısını onayladı Lordlar Kamarası anlaşmasız Brexit'in önüne geçen yasa tasarısını onayladı
Gazze en kötü yılını yaşadı Gazze en kötü yılını yaşadı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 22:44:51

Coştur bizi Türkiye’m

Grupta oynanan 4 maçta 3 galibiyet alarak 9 puan toplayan ve 2. durumda bulunan (A) Milliler, sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Milli takımda sakatlığı bulunan Burak Yılmaz oynamayacak, forvette Cenk Tosun yer alacak.

GÜNEŞ

■ 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nde 5. hafta maçlarına bugün devam edilecek. Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020’de elemelerin 5. haftasında, bugün 7 maç yapılacak. (H) Grubu’nda bulunan ve 4 maçta 3 galibiyet alarak 9 puan toplayan Türkiye, Vodafone Park’ta oynanacak mücadelede puansız Andorra’yı ağırlayacak. Milliler, 10 Eylül Salı günü, aynı saatte Moldova’ya konuk olacak.

BURAK YILMAZ OYNAMAYACAK

 ■ SAKATLIĞI nedeniyle henüz Beşiktaş’ta da lig maçına çıkamayan milli takımın as forveti Burak Yılmaz, Andorra karşısında forma giyemeyecek. Burak Yılmaz’ın yerine sakatlıktan kurtulan Cenk Tosun’un oynayacağı öğrenildi. A Milli Futbol Takımı’nda Oğuzhan Özyakup ve Cengiz Ünder, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Andorra maçı öncesinde Ay-Yıldızlılar’da Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu ve Nazım Sangare’nin sakatlıkları bulunuyor.

İKİ MAÇI DA KAZANDIK

 ■ TÜRKİYE ile Andorra bugüne kadar 2 kez resmi maçlarda karşı karşıya geldi. 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gruplarında oynanan müsabakalarda milliler rakibini 2 maçta da mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip rakibini Türkiye’de 5-0, deplasmanda da 2-0 yenme başarısı gösterdi. A Milli Futbol Takımı, Andorra maçıyla birlikte 573. kez sahaya çıkacak. Milliler, tarihinde 301’i resmi, 271’i özel 572 maçta, 1’i hükmen olmak üzere 217 galibiyet aldı, 222 kez de rakiplerine mağlup oldu.

Düdük Donald Robertson’da

A Milli Takım’ın Andorra ile oynayacağı mücadeleyi, İskoçya Futbol Federasyonu’ndan hakem Donald Robertson yönetecek. Robertson’ın yardımcılıklarını Sean Carr ve Douglas Potter yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kevin Clancy olacak.

MUHTEMEL 11’LER:

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Ozan, İrfan, Hakan, Deniz, Yusuf, Cenk

ANDORRA: Gomes, Rubio, Lima, Llovera, Vales, Cervos,              Garcia, Ferre, Clemente, Moreno, Gomez

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ