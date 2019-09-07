Coştur bizi Türkiye’m

GÜNEŞ

■ 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nde 5. hafta maçlarına bugün devam edilecek. Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020’de elemelerin 5. haftasında, bugün 7 maç yapılacak. (H) Grubu’nda bulunan ve 4 maçta 3 galibiyet alarak 9 puan toplayan Türkiye, Vodafone Park’ta oynanacak mücadelede puansız Andorra’yı ağırlayacak. Milliler, 10 Eylül Salı günü, aynı saatte Moldova’ya konuk olacak.

BURAK YILMAZ OYNAMAYACAK

■ SAKATLIĞI nedeniyle henüz Beşiktaş’ta da lig maçına çıkamayan milli takımın as forveti Burak Yılmaz, Andorra karşısında forma giyemeyecek. Burak Yılmaz’ın yerine sakatlıktan kurtulan Cenk Tosun’un oynayacağı öğrenildi. A Milli Futbol Takımı’nda Oğuzhan Özyakup ve Cengiz Ünder, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Andorra maçı öncesinde Ay-Yıldızlılar’da Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu ve Nazım Sangare’nin sakatlıkları bulunuyor.

İKİ MAÇI DA KAZANDIK

■ TÜRKİYE ile Andorra bugüne kadar 2 kez resmi maçlarda karşı karşıya geldi. 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gruplarında oynanan müsabakalarda milliler rakibini 2 maçta da mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip rakibini Türkiye’de 5-0, deplasmanda da 2-0 yenme başarısı gösterdi. A Milli Futbol Takımı, Andorra maçıyla birlikte 573. kez sahaya çıkacak. Milliler, tarihinde 301’i resmi, 271’i özel 572 maçta, 1’i hükmen olmak üzere 217 galibiyet aldı, 222 kez de rakiplerine mağlup oldu.

Düdük Donald Robertson’da

A Milli Takım’ın Andorra ile oynayacağı mücadeleyi, İskoçya Futbol Federasyonu’ndan hakem Donald Robertson yönetecek. Robertson’ın yardımcılıklarını Sean Carr ve Douglas Potter yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kevin Clancy olacak.

MUHTEMEL 11’LER:

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Ozan, İrfan, Hakan, Deniz, Yusuf, Cenk

ANDORRA: Gomes, Rubio, Lima, Llovera, Vales, Cervos, Garcia, Ferre, Clemente, Moreno, Gomez