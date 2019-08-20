Cordoba'dan Falcao'ya övgü dolu sözler

Beşiktaş'ın eski file bekçisi Oscar Cordoba, Galatasaray'ın transferinde sona yaklaştığı Radamel Falcao hakkında konuştu.

Kolombiya basınına konuşan Oscar Cordoba, vatandaşı Radamel Falcao'nun Galatasaray'da ve Türkiye'de başarılı olacağını söyledi.

"BU ORTAMDA BAŞARIYA ULAŞIR"

Cordoba, "Falcao'nun Galatasaray'da başarılı olacağını düşünüyorum. Galatasaray, Türkiye'nin önemli kulüplerinden biri. Önemli bir taraftar desteğine sahipler. Radamel de bu ortamda başarıya ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın bu hafta Radamel Falcao'yu İstanbul'a getirip sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

(Sporx)