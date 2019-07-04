Copa America'da Peru adını finale yazdırdı

Copa America yarı finalinde Peru ile Şili karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 21. dakikasında Flores ile öne geçen Peru, 38. dakikada Yotun ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.

Peru, 90+1. dakikada Guerrero'nun golüyle skoru 3-0'a getirdi. Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Şili'de Vargas penaltı atışından yararlanamadı.

Peru, Şili'yi 3-0 mağlup ederek Copa America finalinde Brezilya'nın rakibi oldu.

Şili'de Mauricio Isla ve Gary Medel 90 dakika sahada kaldı.

(Sporx)