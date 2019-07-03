Comolli, Luiz Gustavo transferini noktalamak üzere Fransa'ya gidiyor

Paris’e gidecek olan Sportif Direktör Damien Comolli, 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız için 8 milyon euro isteyen Marsilya kulübü ile masaya oturacak. Comolli, Fransız kulübünü 4.5 milyon euroya ikna ederek Gustavo transferine resmiyet kazandırmaya çalışacak. FFP kriterleri yüzünden UEFA’nın kıskacında olan Marsilya’nın 5 milyon euroluk bir rakama Sambacı’yı Fener’e vermeyi kabul edeceği ifade ediliyor.

(Star)