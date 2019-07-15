15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Temmuz 2019 Pazar 23:29:38
Comolli’den Vitor Hugo hamlesi
STOPER arayışlarını sürdüren F.Bahçe, Beşiktaş’ın prensip anlaşmasına vardığı Fiorentina’nın Brezilyalı stoperi Vitor Hugo için devreye girdi.
GÜNEŞ
■ Sarı-Lacivertliler’in sportif direktörü Damien Comolli, Kartal’ın satış opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklif ettiği 28 yaşındaki sambacı için İtalyan kulübüyle temasa geçti. Fiorentina’ya Jailson’u öneren Comolli, bu yolla hem orta sahadaki kalabalığı azaltmayı hem de kaliteli bir stoperi para ödemeden almayı planlıyor.
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