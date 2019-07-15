Comolli’den Vitor Hugo hamlesi

GÜNEŞ

■ Sarı-Lacivertliler’in sportif direktörü Damien Comolli, Kartal’ın satış opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklif ettiği 28 yaşındaki sambacı için İtalyan kulübüyle temasa geçti. Fiorentina’ya Jailson’u öneren Comolli, bu yolla hem orta sahadaki kalabalığı azaltmayı hem de kaliteli bir stoperi para ödemeden almayı planlıyor.