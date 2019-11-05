05 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 23:40:48
'Come to Beşiktaş Mario'
İTALYA Serie A’da Brescia formasını giyen ünlü futbolcu Mario Balotelli, Verona ile oynanan karşılamada taraftarların ırkçı tezahüratları sonrası topu tribünlere atıp, çıkmak istedi.
GÜNEŞ
■ Takım arkadaşları ve rakip oyuncular Balotelli’yi sahada kalmaya ikna etti. Beşiktaş taraftar grubu Çarşı da İngilizce paylaşımda bulunarak, “Haydi ırkçılıkla kavga edelim. Biz hepimiz seninleyiz Mario Balotelli” dedi. Siyah-Beyazlı taraftarlar da Balotelli’ye ‘Come to Beşiktaş’ mesajları yağdırarak Beşiktaş’a gelmesini istediler.
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