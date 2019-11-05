'Come to Beşiktaş Mario'

GÜNEŞ

■ Takım arkadaşları ve rakip oyuncular Balotelli’yi sahada kalmaya ikna etti. Beşiktaş taraftar grubu Çarşı da İngilizce paylaşımda bulunarak, “Haydi ırkçılıkla kavga edelim. Biz hepimiz seninleyiz Mario Balotelli” dedi. Siyah-Beyazlı taraftarlar da Balotelli’ye ‘Come to Beşiktaş’ mesajları yağdırarak Beşiktaş’a gelmesini istediler.