'Çok yakında geliyorum'

GÜNEŞ

■ SAKATLIĞI nedeniyle son dört maçta forma giyemeyen Max Kruse, takıma dönmek için sabırsızlanıyor... F.Bahçe taraftarının da dönüşünü merakla beklediği Alman yıldız, yaptığı açıklamayla Sarı-Lacivertli futbol severlere müjdeyi verdi ve kısa süre içinde tekrardan sahalarda olacağını duyurdu. Kruse, “Yeniden sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum. Takım arkadaşlarıma milli takımda başarılar diliyorum. Yakında döneceğim” dedi.

MALATYA MAÇINDA SAHADA

■ ALMAN oyuncu, bilindiği gibi Galatasaray’la oynanan derbi öncesi seremonide İstiklal Marşı’nı okumuş ve tüm spor severlerin gönlüne taht kurmuştu. Sezon başında Fenerbahçe’ye bedelsiz olarak gelen 31 yaşındaki Kruse, Sarı-Lacivertli formayla şu ana kadar 7 Süper Lig maçına çıktı. Alman Panzeri bu karşılaşmalarda 5 kez arkadaşlarına gol pası verdi ancak, ağları henüz havalandıramadı. Kruse’nin milli ara sonradaki Yeni Malatyaspor maçında forma giymesi bekleniyor