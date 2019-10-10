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10 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 23:36:54

'Çok iyi ağırlayacağız'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) heyeti, İstanbul'da düzenlenecek 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi İngiltere'nin başkenti Londra'da UEFA yetkililerine sunum yaptı. İcra kurulu üyesi Hamit Altıntop, Misafirlerimizi çok iyi ağırlamak istiyoruz diye konuştu.

GÜNEŞ

■ TFF heyeti, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi İngiltere'nin başkenti Londra'da UEFA yetkililerine sunum yaptı. UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, dünya sporunun önderlerini bir araya getiren 'Uluslararası 2019 Londra Liderler Haftası' etkinliğine katıldı ve final maçı hazırlıklarıyla ilgili bilgiler aktardılar.   

500 MİLYON EUROLUK DEĞER

■ ALTINTOP, Şampiyonlar Ligi finaline 8 aya yakın bir süre olmasına rağmen şimdiden hazırlıklara başladıklarını ve büyük bir hızla sürdürdüklerini belirterek, maç için İstanbul'a gelecek misafirleri çok iyi ağırlamak istediklerini söyledi. Servet Yardımcı ise finali 200 milyon kişinin izlediğini dile getirerek, işin maddi tarafının ise 500 milyon euro olduğunu ifade etti. 9 ay içinde hem 2019 Süper Kupa finalini, hem de Şampiyonlar ligi finalini organize edeceklerini anlatan Yardımcı, bunun tarihte ilk olacağını kaydetti.

OLiMPiYAT STADI FiNALE HAZIRLANIYOR

■ 2020 Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında atletizm pisti kaldırılırken, stat zemininde çimlendirme çalışmaları sürüyor. İki aşamalı olarak yenilenecek statta ilk olarak Devler Ligi finaline kadar bakımlar yapılacak. Soyunma odaları, tuvaletler ve çimler maç gününe kadar hazır hale getirilecek. İkinci aşamada ise EURO 2024 adaylığı için stadın üstü kapatılacak, kapasite 92 bin 208'e yükseltilecek.

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