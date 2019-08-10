'Çok değil akıllı para harcıyoruz'

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ teknik direktörü olarak ilk basın toplantısını düzenleyen Abdullah Avcı, transferle ilgili soruları yanıtladı. “Diğer rakipler şu kadar harcadı, biz de şu kadar harcayalım” diye bir şeyin olmayacağını söyleyen Avcı, “Burada büyük para değil, akıllı para var. Sağ bekte artık alternatif var, sol bek netleşti. Çok kaliteli bir stoper geldi. Birkaç tane daha doğru ilaveler yapacağız. Yeni yüzlerle heyecan getiren doğru taktikli bir oyun olacak” diye konuştu.

DOMİNANT OYNAMALIYIZ

■ ŞAMPİYONLUK yaşamak için Beşiktaş’a geldiğini ve Beşiktaş’ın her zaman şampiyonluğa oynadığını vurgulayan Avcı, “Bir sistem üzerinden gitmiyoruz. Beşiktaş şampiyonluğa oynar, bu her zaman böyledir. Ve Beşiktaş dominant oyun oynar. Biz şu sistemi oynayacağız diye bir diktede de bulunmuyoruz. Oyuncu profilleri, taktikleri ve sistemleri belirler. Bizim tek bir oyun planımız yok. Maçlara göre de farklılık gösterecek” ifadesini kullandı.

TARAFTARDAN DESTEK İSTİYORUZ

■ AVCI, Beşiktaş taraftarlarının takımına kattıklarını bildiğini ifade ederek, “Taraftarlarımızdan sabır değil destek istiyoruz” dedi. Gazetecilerin yardımcı antrenör Orhan Ak’la ilgili sorularını yanıtlayan başarılı hoca, “Orhan Ak yaşananlar için konuştu, başkanımız da konuştu. 3 antrenörüm var dönüşümlü olarak sahanın içinde olacak. Ben sahanın içinde kalmaya devam edeceğim. Bunlar saha dışı konulardır. Taraftar bize destek verecektir” diye konuştu.

ABARTILACAK DURUM YOK

■ SAKATLIKLAR ile ilgili açıklama yapan Avcı, abartılacak bir durum olmadığını, çok sayıda oyuncunun hafta başından itibaren takımla idmana çıkacaklarını söyledi. Atiba ve Medel’in sakat geldiğini, Gökhan Gönül ve Burak’ın maçlarda darbeyle sakatlandığını anlatan başarılı hoca, Dorukhan’ın sakatlığının milli takımdan bile önce geliştiğini kaydetti. Avcı, Roco’nun maçta sakatlandığını Karius’un da her şey yolundayken maçta adalesinin gerildiğini anlattı.

BOYD VİSCA’YA BENZİYOR

■ TYLER Boyd’un çıkış yapacak bir isim olduğunu söyleyen Abdullah Avcı, “Visca ile benzer özellikleri var. Bire bir adam geçmeleri, savunma arkası koşuları… Bize güzel şeyler hayal ettiriyor” diyerek oyuncusunu övdü.

3 GENCE MÜJDE

■ ABDULLAH Avcı, çok sayıda genç oyuncu ile kampta çalışma fırsatı bulduğunu dile getirerek, “Hepsinin futbolcu olacağına inanıyorum. Ancak kimlerin burada kalacağı performanslarına bağlı. Muhayer, Erdem ve Kartal bu sezon bizimle olacaklar. Her yıl 2-3 genç oyuncuyu takıma monte etmeyi düşünüyorum” dedi.

AVCI’NIN GÖZÜNDEN FUTBOLCULAR:

MİRİN: Gidebilir. Taliplileri var. Roco’yu onun önünde görüyorum.

MEDEL: Ondan memnunum. Kariyeri ve performansı çok iyi.

KARİUS: Pas oyunuyla yetişmiş bir kaleci. Çabucak uyum sağladı.

OĞUZHAN: 6 numara oynayacak. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Artık oyuncu da bir adım atacak.

QUARESMA: Onunla sorunumuz yok. İstediklerimi uygulamaya çalışıyor. Bundan sonrası ona bağlı.

DORUKHAN: 8 numara oynayacak. 7 metre önde görev yapacak. O da bundan memnun.

UTKU: : Gelişimi iyi gidiyor. Bir Türk kaleci alınacak.