'Çok açık ve net kazanacağız'

GÜNEŞ

■ GALATASARAY’DA teknik direktör Fatih Terim, Club Brugge maçı öncesinde yaptığı açıklamayla iddiasını ortaya koydu. Brugge’ü yenmek için sahaya çıkacaklarının altını çizen Terim, “Maçın geldiği tarih, bulunduğumuz konum, sonuçlarda ortaya çıkacak tablo çok açık ve net. Galatasaray reaksiyonu bekliyorum. Avrupa Ligi için taraftarımız önünde kazanacağız. Başka bir şey düşünmemiz zaten söz konusu değil. Kazanamıyorsak kaybetmeme durumu da yok, çok net ve açık” diye konuştu.

MUSLERA VAR, BABEL YOK

■ TERİM şöyle devam etti: “Durum ne olursa olsun pes etmeyeceğiz. Burada umduğumuzu bulamadık. Gol atamadık evet ama Club Brugge'e atılacak gol çok değerli olur. Buyursun oyuncularımız açsınlar. Bu golle UEFA Avrupa Ligi yolu açılabilir. Ağlamanın, sızlamanın yolu yok. Gerçek bu, gerçeklerle hareket etmek lazım. Muslera antrenmanda bizimle olacak. Deneyeceğiz ama büyük ihtimalle salı günü (bugün) yüksek ihtimalle oynayacak. Babel antrenmana çıkmayacak. Oynamayacak gibi duruyor.”

MERAK ETMEYİN BEN BURADAYIM

■ FATİH Terim “Son maçı izledim, kolay değil izlemek. Berabere kalsak, üzülecektik ama kaybettik. Ben buradayım, Allah'ın izniyle ne gerekiyorsa yaparım. Çıkmak için elimizden geleni fazlasıyla yaparız. Bunları gördük, çıktık mı? Çıktık! Daha da anormal işler yaptık mı? Yaptık! Yine yaparız, neden yapmayalım? Beklemediğim, hak etmediğimiz sözler var ama o yüzden yüzüm biraz böyle. Kaybetsek bile bir defa ben Galatasaraylıyım, siz de merak etmeyin buradayım” diyerek sözlerini noktaladı.

GENÇLERİ KADROYA ALACAĞIZ

SAKATLIKLARIN üst üste gelmesinin alışıldık bir durum olmadığını belirten Fatih Terim, “Futbol hayatınızda bile çok az karşılaşacağınız bir durumla karşı karşıyayız. 16+2 soyunuyoruz. Listeye yazmadığımızı oyuncularımız var. Falcao zaten biliyorsunuz, Andone, Luyindama, Şener, Babel. Sürpriz oldu ama Babel de var. B Listesi'ne ağırlık vereceğiz. Emincan, Kaan, Emir ve belki bir tane daha alacağız” açıklamasını yaptı.

TARAFTAR BU iŞiN TADI TUZU

■ TARAFTARLARA çağrıda bulunan Fatih Terim, “Taraftarımız bilmeli ki, onlar olmazsa, bizim olma ihtimalimiz yok. Avrupa'daki başarılara bu taraftarlarla uğraştık. Onlar olmazsa, tadı, tuzu olmaz. Buraya gelen takımların, “Cehennem” deme sebebi de Ali Sami Yen'de taraftarın yaptığı önemli icraatlardır” dedi