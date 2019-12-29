Coentrao bitmek üzere

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Teknik direktör Ersun Yanal bu bölgeye mutlak takviye istiyor. Bu doğrultuda, Portekizli futbolcu Fabio Coentrao’yla temasa geçen Damien Comolli, bu transferi bitirmek üzere. Real Madrid’in eski yıldızıyla görüşmelerin sürdüğünü yazan İtalyan basını, “31 yaşındaki Coentrao çok iyi bir sözleşmeyi kaptı. Portekizli’nin yeni durağı İstanbul” diye yazdı. Rio Ave, Benfica, Nacional, Benfica, Zaragoza, Monaco, Real Madrid ve Sporting Lizbon formaları giyen Coentrao, son olarak yine futbola başladığı Rio Ave'de oynamıştı.