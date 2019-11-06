'Çocuklara söyle dikkatli olsunlar'

GÜNEŞ

ERSUN HOCA’YI ARADIM

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçından sonra bir televizyon kanalında, “Fenerbahçe kollanıyor, lig dizayn ediliyor” şeklinde yorumlar yapıldığını ifade ederek, “Bunları gördükten sonra Ersun Yanal’ı aradım ve ‘Çocuklar dikkatli olsunlar, kart konularına dikkat etsinler. Ben maçın gidişatından endişeliyim dedim. Korktuğumuz başımıza geldi. Yapmak istedikleri etkiyi de yaptılar. Keşke Ersun Hoca’yla konuştuklarımı kayıt altına alsaydım. Sonuçta maçta 1'i yüzde yüzde yüz, 3 penaltımız verilmedi” ifadelerini kullandı.

HEPİMİZ SİLKELENMELİYİZ

YENİLMELERİNDEN sonra “Lig dizayn ediliyor” diyenlerin sus pus olduğunu ifade eden Koç, “Neden sustular, çünkü F.Bahçe 3 puan alamadı, lider olamadı, rakipleriyle farkı açamadı. Yenilince futbolumuz temiz mi oldu” dedi. 6222 sayılı kanunun sinekleri öldürmek için değil, bataklığı kurutmak için kullanılması gerektiğini dile getiren Başkan Koç, “Bu sorumsuzluğun son bulması lazım. Savcılığın harekete geçmesi gerektiğini söylüyorum. Hepimizin silkelenmesi lazım. Yaşananlar için MHK’nın açıklamalarını da yeterli bulmuyorum” diye konuştu.

GARİP VE ÜZÜCÜ TESPİT

BAŞKAN Ali Koç, kazandıkları maçların sonrasında, görev alan hakemlere 1 hafta sonra görev verilmemesi, kaybettikleri maçlardan sonra ise görev almaları konusunda bir soru üzerine, “Garip ve üzücü bir tespit olarak görüyoruz. Kasti demiyorum, tesadüf hiç görmüyorum. Hakemlere mesaj vermenin şekilleri var, burada böyle yapıldı demiyorum. Art niyetli düşünmek gerekiyorsa bir sonuca varırsın” ifadelerini kullandı.