13 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 02:07:41
Cocu’nun gözü Ferdi’de
SON maçlarda gösterdiği performansla bir anda Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi haline gelen Ferdi Kadıoğlu’na Phillip Cocu talip oldu...
GÜNEŞ
■ İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Cocu, 20 yaşındaki oyuncuyu Derby County’ye transfer etmek istiyor. Ada ekibinin 4 milyon euroyu gözden çıkardığı da iddia edildi. Resmi teklif gelmesi durumunda pazarlıklar başlayacak
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