Club Brugge'de sürpriz Mbaye Diagne kararı

Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son gününde Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, takımının çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain ile kendi sahasında oynayacağı maçın kadrosunda yer almadı. Senegalli golcünün hocası Philippe Clement'den konuyla ilgili gelen açıklamaysa büyük tartışma yarattı.

Belçikalı teknik adam, bugün düzenlediği basın toplantısında 27 yaşındaki santrforun kadroya neden alınmadığıyla ilgili soruya "Kendisini neden mi kadroya almadım? Çünkü son günlerde ondan çok az şey gördüm." şeklinde yanıt verdi. Clement, geçtiğimiz hafta verdiği bir başka demeçte ise yıldız ismin profesyonelliğini ve karakterini övmüştü.

(Fanatik)