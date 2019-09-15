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15 Eylül 2019 Pazar 14:17:33 | Son Güncelleme: 15 Eylül 2019 Pazar 14:20:39

Club Brugge hocasından Galatasaray itirafı

Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, Cercle maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Galatasaray bizden daha kaliteli." yorumunu yaptı.

Belçika Jüpiler Ligi ilk 6 haftasında topladığı 14 puan ile zirve mücadelesi veren Club Brugge'de teknik direktör Philippe Clement, 2-0 kazandıkları Cercle maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Clement, "İlk yarıda çok az pozisyon üretebildik ve gereksiz kontraatak fırsatları verdik. Çok güzel bir organizasyonla golü attıktan sonra rahat bir oyun ortaya koyabildik. Bence şu an dengeli bir oyuna ihtiyaç duyuyoruz. Ancak, 2-0'dan sonra istediğimiz oyunu oynayabildik ve maçı kontrol edebildik." ifadelerini kullandı.

"BU MAÇ İLE G.SARAY MAÇINI KIYASLAMAZSINIZ"

Çarşamba akşamı Galatasaray ile oynayacakları maçla ilgili görüşleri sorulan Clement, "Bugün oynadığımız maç ile Galatasaray maçını kıyaslayamaz ya da örnek olarak alamazsınız. Bugün önemli puanlar aldık ama Galatasaray maçı daha başka olacak." ifadelerini kullandı.

"G.SARAY BİZDEN DAHA KALİTELİ"

Belçikalı teknik adam, "Çarşamba günü daha iyi olmak zorundayız. Çünkü Galatasaray bizden daha kaliteli bir takım. Büyük tecrübeleri ve çok deneyimli ayakları var. Falcao'yu kadrolarına katarak ileri doğru büyük bir adım attılar. Mental ve fizik olarak iyi durumda olmalı ve çok koşmalıyız. Taraftarımızın desteğine de çok ihtiyacımız olacak." sözleriyle konuşşmasını noktaladı.

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