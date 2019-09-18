Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda? Club Brugge Galatasaray canlı nereden izlenir? sorularının yanıtı sporseverler tarafından araştırılıyor. Club Brugge Galatasaray maçı ile temsilcimizin Şampiyonlar Ligi mücadelesi başlıyor. Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Club Brugge takımının konuğu olacak Galatasaray, Club Brugge’u mağlup etmesi halinde Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak.

CLUB BRUGGE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Club Brugge Galatasaray maçı Bein Sports HD 1 kanalından canlı olarak takip edilebilecek.



CLUB BRUGGE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray - Club Brugge karşılaşması bu akşam saat 19.55'te başlayacak. UEFA'nın kararıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan mücadelelerin saatlerinde de değişiklik yaşanmıştı.



UEFA, maçları iki ayrı dilime bölerken, Türkiye için klasik olan 21:45 (saatlerin geri alınmadığı dönemlerde 22:45) geleneği de ortadan kalkmıştı. Orta Avrupa Zaman Dilimi'ne göre (CET) maçlar 18:55 ve 21:00'de başlıyor. Bu şekilde Türkiye saatine göre maç saatleri 19:55 ve 22:00 şeklinde değişmiş oldu.





MUHTEMEL 11'LERDE KİMLER VAR?

Club Brugge Galatasaray maçında, sahada olması beklenen muhtemel 11'ler şu şekilde;



Club Brugge: Mignolet, Mata, Mitrovic, Ricca, Vanaken, Rits (Balanta), Vormer, Dennis, Okereke (Diagne), Diatta



Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Seri, Babel, Falcao