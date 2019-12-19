Çıra’ya sert sözler: Sana o kafayı atan az bile yapmış
Gökhan Çıra’ya G.Saray’ın alt yapısında mücadele eden oyunculardan tepki geldi.
BİRHAN VATANSEVER: G.Saray altyapısında öğretilen ilk kural “Saygı” kavramıdır. Böyle gördük böyle de devam ediyoruz.
MERT CANER ÖZTÜRK: İlk kural SAYGI
DOĞAN CAN DAVAS: G.Saray altyapısına geldik, çalıştık, büyüdük, olduk ya da olamadık… Ama saygıyı sevgiyi ve ahde vefayı hiç unutmadık.
GÖKHAN ÖZTÜRK: Çoluk çocuk ağzına besmeleyle alacak. Maçta oynasa resim çekilip profil resmi yapacak adamlar hele hiç almayacak ağzına.
GÖKHAN ALSAN: Sana o kafayı atan az bile yapmış. Ağzını burnunu kırsaydı o zaman tam olurdu işte. Keşke benim önüme çıksan, kafa yemeyi görseydin. Gökhan Çıra sen ne zır boş adamsın!!! (Akşam Spor)
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