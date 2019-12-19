Çıra’ya sert sözler: Sana o kafayı atan az bile yapmış

BİRHAN VATANSEVER: G.Saray altyapısında öğretilen ilk kural “Saygı” kavramıdır. Böyle gördük böyle de devam ediyoruz.

MERT CANER ÖZTÜRK: İlk kural SAYGI

DOĞAN CAN DAVAS: G.Saray altyapısına geldik, çalıştık, büyüdük, olduk ya da olamadık… Ama saygıyı sevgiyi ve ahde vefayı hiç unutmadık.

GÖKHAN ÖZTÜRK: Çoluk çocuk ağzına besmeleyle alacak. Maçta oynasa resim çekilip profil resmi yapacak adamlar hele hiç almayacak ağzına.

GÖKHAN ALSAN: Sana o kafayı atan az bile yapmış. Ağzını burnunu kırsaydı o zaman tam olurdu işte. Keşke benim önüme çıksan, kafa yemeyi görseydin. Gökhan Çıra sen ne zır boş adamsın!!! (Akşam Spor)