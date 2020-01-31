Çin'de ligler virüs sebebiyle ertelendi! Yıldız futbolcularda endişe hakim

ONLARCA insanın yaşamını kaybetmesine neden olan koronavirüs tehdidi Çin’de spor hayatını da felç etti. Çin Futbol Federasyonu, virüs nedeniyle Çin Süper Ligi basta olmak üzere bütün spor müsabakalarını süresiz erteleme kararı aldı. Federasyondan yapılan açıklamada, “Taraftarları, futbolcuları, antrenörleri, medya mensupları, hakemleri, kulüpleri ve kulüp çalışanlarını koronavirüs salgınının etkilerinden korumak ve yayılmasını önleyerek kontrol altına alınmasını sağlamak için tüm liglerin başlangıç tarihi ertelenmiştir” denildi.

Söz konusu süresiz erteleme kararının ardından ülkede top koşturan dünyaca ünlü yıldız futbolcuların kiralık olarak başka takımlara gitmek için arayışlara başladığı belirtiliyor. Virüs tehdidinin artması halinde yıldız oyuncuların, sözleşmelerini feshederek ülkeyi terk edebileceği de belirtiliyor. Çin’de top koşturan dünya yıldızları arasında Türkiye’nin de yakından tanıdığı Talisca, Alex Teixeira, Alan, Pato, Cédric Bakambu ve Hulk gibi birçok ünlü oyuncu bulunuyor.

(Akşam)