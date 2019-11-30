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30 Kasım 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 22:06:32

Cim-Bom’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı

Nagatomo ile ocak ayında yollarını ayıracak olan Galatasaray, Roma’nın Sırp yıldızı Aleksandar Kolarov için girişimde bulundu ve Başakşehir maçı için Türkiye’ye gelen İtalyanlar ile bir görüşme gerçekleştirdi.

GÜNEŞ

■ SEZON başında bir birinden flaş transferler yapan Galatasaray, devre arasında da bunu devam ettirecek. Japon oyuncu Yuto Nagatomo’dan bu sezon istediği verimi alamayan Cim Bom, tecrübeli futbolcuyla yollarını ayıracak ve yerine bir dünya yıldızını kadrosuna katacak. Hedefteki isim bölgesinin en iyilerinden biri olarak gösterilen Roma’nın Sırp yıldızı Aleksandar Kolarov... Aslan, bu transferle ezeli rakibi Fenerbahçe’ye yılın çalımını atmaya hazırlanıyor...

SON KARAR KOLAROV’UN

 ■BİLİNDİĞİ gibi Fenerbahçe, yaz transfer dönemi boyunca Kolarov’u kadrosuna katmak istemiş ancak, mutlu sona bir türlü ulaşamamıştı... Başakşehir maçı için Türkiye’ye gelen İtalyan ekibinin yetkilileriyle Galatasaray idareciler bir otelde görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Sarı-Kırmızılılar, renkdaşından Sırp oyuncuyu resmen istedi. Roma ise ilk etapta Galatasaray’ın bu teklife sıcak bakmadı. Ancak, İtalyanlar son kararı Kolarov’un vereceğini belirtti.

TERİM’DEN ONAY ÇIKTI

 ■ İTALYA’DAKİ misyonunu doldurduğuna inan Kolarov, Roma’nın sözleşme uzatma teklifine henüz olumlu yanıt vermedi. Galatasaray’ın yıldız sol beke 1.5 yıllık sözleşme önereceği de gelen bilgiler arasında... Her ne kadar teknik direktör Fatih Terim, ‘oyuncuların geçmişine yatırım yapmayacağız’ dese de Kolarov’a onay verdi. Taraflar arasındaki görüşmeler devam edecek. Sarı-Kırmızılı yetkililerin Aralık ayı ortasında Çizme’ye çıkarma yapması bekleniyor.

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