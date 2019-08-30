Cim Bom’a 2. Cezayirli

GÜNEŞ

Cezayir basınından DZ Foot’ta yer alan habere göre; Sarı-Kırmızılılar, 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Haberin içeriğinde ise Cim Bom’un bu transferi olumlu sonuçlandırması için Mbaye Diagne’yi satması gerektiği bilgisine yer verildi.