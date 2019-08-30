30 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Ağustos 2019 Cuma 00:17:59
Cim Bom’a 2. Cezayirli
GALATASARAY’IN Tunus ekiplerinden Esperance forması giyen sol kanat oyuncusu Youcef Belaili ile ilgilendiği iddia edildi.
GÜNEŞ
Cezayir basınından DZ Foot’ta yer alan habere göre; Sarı-Kırmızılılar, 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Haberin içeriğinde ise Cim Bom’un bu transferi olumlu sonuçlandırması için Mbaye Diagne’yi satması gerektiği bilgisine yer verildi.
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