Chielllini 6 ay sahalardan uzak kalacak
Juventus ve İtalya Milli Takımı'nın kaptanı Chielllini, 6 ay sahalardan uzak kalacak. Bıçak altına yatan 35 yaşındaki futbolcun son durumunu kulübü açıkladı.
Chiellini cuma günü antrenmanda sakatlanmış ve Napoli maçında görev yapamamıştı. İtalyan stoper dizinden ameliyat oldu.
Juventus, Chiellıni'nin tedavisinin 6 ay süreceğini açıkladı.
Buna göre tecrübeli oyuncunun mart ayından önce sahalara dönmesi beklenmiyor.
İtalya Milli Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde perşembe Ermenistan, pazar günü de Finlandiya ile karşılaşacak.
4 maçını da kazanan gök-mavililer J Grubu'nda liderlik koltuğunda oturuyor.
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