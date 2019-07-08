Chicharito düellosu

GÜNEŞ

■ GALATASARAY’IN uzun süredir gündeminde olan Meksikalı golcü Javier Hernandez’e İtalya’dan talip çıktı... Çizme’nin önde gelen gazetelerinden olan Corriere dello Sports, Fiorentina’nın Chicharito’yu kadrosuna katmak istediğini yazdı. İtalyanlar bu transferde Mor Menekşelerin en büyük rakibinin ise Galatasaray olduğu bilgisine yer verdi.

GÖZLER MEKSİKALIDA

■ VEDAT Muriqi’i Fenerbahçe’ye kaptıran Sarı-Kırmızılılar, Chicharito’yu da elinden kaçırmak istemiyor. Meksikalı oyuncu için West Ham’ın kapısını bir kez daha çalan Galatasaray, son teklifini iletti ve beklemeye geçti. İş Chicharito’nun vereceği karara kaldı. Sarı-Kırmızılılar, Devler Ligi faktörüyle bir adım önde.