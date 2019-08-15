Chelseali Jorginho'nun forma adı yanlış yazıldı

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İstanbul'da oynanan Süper Kupa maçında ilginç bir olay yaşandı. Liverpool'un Chelsea'yı penaltılarla mağlup ederek Süper Kupa'yı kaldırdığı maçta Jorginho'nun forması Chelseali taraftarların dikkatini çekti. Yıldız futbolcunun forma adının Jorginho yerine “Jorghino” olarak yazılması Chelseali taraftarları şaşkına çevirdi. Twitter'dan hataya tepki gösteren İngiliz taraftarlar durumun utanç verici olduğunu belirtti.

"SARBİ" VAKASI

Süper Kupa'da yaşanan ilginç olay, Galatasaray'ın 2004'de İspanya'nın Villarreal takımına deplasmanda 3-0 yenildiği maçta 55 numaralı forma ile sahaya çıkan ancak adı yanlışlıkla "Sarbi" yazılan yıldız futbolcu Sabri Sarıoğlu'nu akıllara getirdi.