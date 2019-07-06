06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:14:55 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:16:13
Chelsea'de iç transfer! 5 yıllık imza
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, orta saha oyuncusu Ruben Loftus-Cheek ile sözleşme yeniledi.
Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Chelsea'de geçen sezon ligde 24 maçta forma şansı bulan ve 6 gol atan Loftus-Cheek, şampiyonluğa ulaştıkları UEFA Avrupa Ligi'nin finalinde sakatlığı nedeniyle yer alamamıştı.
İngiliz ekibi, hafta içinde eski futbolcusu Frank Lampard'ı teknik direktör olarak takımın başına getirmişti.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Galatasaray'da flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu
- Burak Yılmaz, Lecce'ye imza atmaya hazırlanıyor! Beşiktaş golcü oyuncunun boşluğunu Adebayor ile doldurmayı planlıyor
- Fenerbahçe Beko, Nando De Colo'yu transfer ettiğini duyurdu
- Beşiktaş'a Kagawa ve Ömer Toprak'tan müjdeli haber
- Fatih Terim, Emre Mor transferine onay vermedi