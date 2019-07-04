Chelsea'de Frank Lampard dönemi
Geçen sezon Derby County'yi çalıştıran Frank Lampard, futbolculuk yıllarında efsanesi olduğu Chelsea'ye teknik direktör olarak geri döndü.
Chelsea, Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurdu. Londra devi, bir süredir gündeminde olan Frank Lampard'ın menajerliğe getirildiğini duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Frank Lampard ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Geçen sezon kariyerinin ilk teknik direktörlük tecrübesini Derby County ile geçiren Lampard, takımıyla play-off finali oynamış ancak Aston Villa'ya kaybederek Premier Lig'in kıyısından dönmüştü.
Futbolculuk döneminde Chelsea formasını aralıksız 13 yıl giyen 41 yaşındaki teknik adam, Maviler ile 3 Premier Lig şampiyonluğu yaşarken 1 kez Şampiyonlar Ligi ve 1 kez de UEFA Avrupa Ligi zaferi tattı. Lampard ayrıca Chelsea formasıyla 4 FA Cup, 2 Lig Kupası ve 2 Community Shield kazandı.
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