'Cevap vermeye değmez'

GÜNEŞ

■ F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz hafta Fatih Terim için “Nasıl olur da bir insanın sicili bu kadar bozuk oluyor. Hem futbol hayatında hem de antrenörlük hayatında nasıl oluyor da bu kadar çok ceza alabiliyor” demişti. Terim, dün bu sözlere cevap vermeyeceğini açıkladı. Tecrübeli hoca, “Ali Koç’un açıklamalarına İstanbul’da bakıp değerse cevap vereceğimi söylemiştim. Baktım, değmeyeceğine karar verdim. O nedenle cevap vermedim. Eğer cevap vermeye değseydi verirdim” diye konuştu.

DERBİYE HEPİMİZ HAZIRIZ

■ F.BAHÇE derbisine hazır olduklarını dile getiren Fatih Terim, “Geçen sene enteresan bir maç oynadık. Daha farklı olacak bir maç 2-2 bitti. Bu hafta derbinin taraftarımızın desteği ile lehimize biteceğine inanıyorum. Herkes hazır. Hepimiz derbiye hazırız” dedi. Tribünde olmanın zor olduğunu belirten Terim, “Sahaya uzaksınız ve oyuncularla temasınız yok, göz göze gelemiyorsunuz. Maçları tribünde takip etmek beni üzüyor. Takıma faydalı olacağım yerde olamamak rahatsız edici oluyor” ifadesini kullandı.

FATiH TERiM’DEN iNCiLER

-Belhanda derbide çok oynamak istiyor. Maç günü karar vereceğiz.

-Oyuncular haftada üç maç oynamaya alışacaklar. Galatasaray’da oynayan futbolcunun bahanesi olmaz.

-Büyük takımda oynuyorsanız, 1-0’ı korumanız gerekir.

-3 yardımcımdan de memnunum. Herhangi bir yerde bir sıkıntı olmuşsa bu benim sorumluluğumdadır.