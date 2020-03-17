CEV, tüm organizasyonlarını iptal etti!

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında CEV, tüm organizasyonları erteleme kararı aldı.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu, korona virüs sebebiyle ikinci bir açıklamaya kadar tüm faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Dünyada hızla yayılan korona virüs voleybola da engel oldu. Avrupa Volebol Konfederasyonu, yapılacak bütün organizasyonları alınan önlemler kapsamında ertelediğini duyurdu.

CEV'den yapılan resmi açıklamada Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası, Challenge Cup başta olmak üzere, tüm faaliyetlerin korona virüs tehdidi nedeniyle ertelendiği duyuruldu.