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26 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 10:24:43

Cenk ve Burak

Siyah-Beyazlılar devre arasında bir taşla iki kuş vuracak. Burak’ın yanına golcü alacak Beşiktaş, Everton’da gözden düşen Cenk’i transfer etmek için girişimlere başladı. Milli takımın forveti, şampiyonluk için golcü ve kanat isteyen Abdullah Avcı için biçilmiş kaftan.

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ yönetimi, sezonun ikinci yarısında milli takımda harikalar yaratan Cenk Tosun-Burak Yılmaz ikilisini oluşturmak için düğmeye bastı. Everton’ın ligin ikinci yarısında kadrosunda düşünmediği Cenk Tosun’u transfer etmek isteyen Siyah-Beyazlılar, İngiliz kulübüne satın alma opsiyonlu 6 aylık kiralama teklifinde bulunma kararı aldı. Daha önce yapılan görüşmelerde dönmek istemediğini bildiren Cenk Tosun’un ise kulübünün bu kararı sonrasında Beşiktaş’a gelmeye sıcak bakmaya başladığı ifade edildi.

AVCI ÇOK İSTİYOR

 ■ DEVRE arasında yönetimden bir forvet ve kanat oyuncusu talep eden Abdullah Avcı, Cenk Tosun’un transferine onay verdi. Avcı’nın yöneticilerle yaptığı görüşmede, “Bu transfere kim hayır diyebilir. Cenk gelirse hücum hattımızda harika opsiyonlarımız olur. Cenk hem mükemmel bir golcü hem de mükemmel bir kanat forvet olarak oynayabiliyor. Geçmişte Beşiktaş’ta yapıkları ortada. Ayrıca hiçbir şekilde uyum sorunu çekmeyeceği için tam isabet bir transfer olur. Şampiyonluk için büyük bir adım atarız” dediği öğrenildi.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

 ■ SOUTHAMPTON maçında oyuna girip 97. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getiren Cenk, Norwich Town maçına ilk 11’de başladı. Alınan 2-0’lık yenilginin ardından taraftarlar, maçta etkili olamayan Cenk’e sert tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde, UEFA’nın Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’tayken Benfica’ya attığı röveşata golünü “Fena gol değil sanki” diye yazarak retweet eden Cenk’i eleştiren taraftarlar, “Bizim için de ligde son sırada yer alan takıma kendi sahamızda yenilmeyi görmek harika” diye yazarak gönderme yaptılar.

HOCASI GİDİYOR

■ CENK Tosun’un forma giydiği Everton, kötü gidişat nedeniyle hoca değişikliği yaşanacak. Premier Lig'de geride kalan 13 haftada topladığı 14 puanla 15. sırada kendine yer bulan ve beklentilerin oldukça uzağında kalan Everton'da Teknik Direktör Marco Silva ile yolların ayrılması bekleniyor. Önünde zorlu maçlar olan İngiliz ekibinde, Silva’nın yerine son olarak West Ham United’da görev alan David Moyes’in getirilmesi gündemde.

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