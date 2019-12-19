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19 Aralık 2019 Perşembe 14:37:07 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 14:41:36

Cenk Tosun, Premier Lig'de kalmak istiyor

İsmi yeniden Beşiktaş ile anılan Cenk Tosun, Everton’dan ayrılırsa Premier Lig’den bir takıma gitmek istiyor. Bu plan gerçekleşmezse rota Almanya’ya dönebilir.

Büyük umutlarla gittiği Everton'da bu sezon forma bulmakta çok zorlanan Cenk Tosun'un adı devre arası için Beşiktaş'la anılıyor... Ancak milli futbolcunun planlarında Türkiye'ye dönmek olmadığı belirtiliyor. Cenk Tosun'un Everton'dan ayrılması halinde yine Premier Lig'den bir takıma gitmeyi düşündüğü belirtiliyor. Ancak yıldız futbolcu İngiltere'den bir takımla anlaşamazsa bu kez rotası Almanya'ya dönebilir. Cenk'in menajerinin birkaç Bundesliga kulübüyle de görüşme halinde olduğu öğrenildi.

KADERİ YENİ HOCAYA BAĞLI

Everton'da Cenk Tosun'un kaderi yeni gelecek olan hocanın kararına bağlı olacak. İngiliz kulübü, Ancelotti ile görüşüyor.

YENİDEN MOUNIE!

İngiliz basını, Beşiktaş'ın Fransız forveti istediğini yazdı. Devre arasında forvet alacak olan Beşiktaş'ta yeniden Steve Mounie sesleri yükseliyor. Ada basını, Huddersfield'ta oynayan Fransız forvetin Türkiye'den teklif aldığını yazdı..

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