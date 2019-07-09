Cenk Tosun'un Everton'daki kaderi belli oluyor

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Geçtiğimiz sezon takımda sadece iki futbolcunun (Richarlison-Sigurdsson) attığı gollerde çift haneli rakamları yakalayan Everton’ta dikkat çekici gelişmeler oluyor.

EVERTON GOL PROBLEMİNE SON VERMEK İSTİYOR

Bu sezon gol problemi yaşamak istemeyen ve transfer çalışmalarını buna göre sürdüren Marco Silva, Juventus’ta oynayan Kean ve Atletico Madrid’in yıldız futbolcusu Diego Costa ilgilenirken ‘Mavilerin’ forvet hattına yapılacak takviye için 35 milyon euro’yu gözden çıkardığı belirtildi. Theo Walcott- Cenk Tosun- Lookman gibi oyuncularından verim alamayan Premier Lig ekibinin Kean-Costa arasında gidip geldiği öğrenilirken, Everton’ın bu iki yıldızdan birini alması durumunda Cenk Tosun ve Oumar Niasse’yle yollarını ayıracağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ İKİ FORVETTEN EN AZ BİR TANESİNİ ALABİLİR

Şu anda Burak Yılmaz’ı Lecce’ye göndermeye hazırlanan Beşiktaş’ın Cenk Tosun ve Oumar Niasse için hazırlıklara başladığı anlaşılırken, Abdullah Avcı’nın her iki tecrübeli forvete de sıcak baktığı bildirildi. Geçtiğimiz sezon 29 maçta 4 gol atan Cenk Tosun, Marco Silva’nın gözüne giremezken, Niasse ise Cardiff City’e kiralık olarak gönderilmişti.