Cenk Tosun'dan flaş Al Gharafa yanıtı

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Everton’da Marco Silva tarafından yedek kulübesine hapsedilen ve Moise Kean, Richarlison, Lewin, Bernard gibi yıldızların arkasında kalan Cenk Tosun için Al Gharafa iddiaları ortaya atılmış, tecrübeli golcünün Katar’a gideceği belirtilmişti.

'YAŞIM 35 DEĞİL KATAR'DA NE İŞİM VAR'

Everton taraftarlarının büyük bir çoğunluğu Cenk’in transfer olmasını isterken milli futbolcunun Al Gharafa’ya son derece soğuk baktığı ve kesinlikle Katar’a gitmeyeceği bildirildi. Yaz ayı transfer döneminde İtalya, Almanya ve Süper Lig takımlarının tekliflerini reddeden 28 yaşındaki forvetin kariyerini Premier Lig’de sürdüreceği öğrenilirken, Cenk’in Al Gharafa iddialarına ise ‘Benim üçüncü sınıf bir ligde işim olamaz, yaşım 35 de değil, emeklilik günlerinin sonuna yaklaşmış futbolcular gibi tercih yapamam. Avrupa’nın birçok takımından teklif aldım fakat Everton’da kalmak istedim, buradan ayrılırsam yine büyük bir lige giderim” yanıtını verdiği kaydedildi.

Bu sezon sadece bir maçta görev alan Cenk Tosun 1 asist yaptı. Milli takımda oynadığı futbolla göze çarpan tecrübeli isim Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde ise 4 maçta 4 gol 2 asist istatistiği yakaladı.