Cenk Tosun transferi için Ahmet Nur Çebi devreye giriyor

Transfer listesinin başına forveti koyan Beşiktaş, İtalya'da Pedro ve Zaza gibi isimler için görüşmelerini sürdürüyor. Ancak siyah-beyazlıların gönlünde yatan isim Cenk Tosun.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz haftalarda kendisine yaptığı teklife olumsuz yanıt veren Cenk Tosun için bu kez devreye Başkan Ahmet Nur Çebi girecek ve oyuncuyu ikna etmeye çalışacak.

Çebi, TFF'ye yapılan bütçe itirazının sonuçlanmasının ardından Cenk'le bizzat görüşecek. Everton'da forma şansı bulamayan ve EURO 2020 öncesi oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen golcü futbolcunun ilk hedefi İngiltere'de kalmak.

Crystal Palace ile görüşen Cenk'e Newcastle ve Aston Villa da talip. Beşiktaş ise eski forvetini bedelsiz olarak kiralamayı planlıyor.

Cenk Tosun, Everton'da bu sezon 8 maçta 328 dakika süre aldı; 1 gol+3 asist üretti.

(Sabah)