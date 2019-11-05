  • Bist 100
    100298
  • Dolar
    5,7334
  • Euro
    6,3849
  • Altın
    277,0920
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payımız rekor kırdı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payımız rekor kırdı
Trafiğe 9 ayda 472 bin 400 aracın kaydı yapıldı Trafiğe 9 ayda 472 bin 400 aracın kaydı yapıldı
BTK 120 Bilişim Uzman Yardımcısı alımı yapıyor: BTK 120 Bilişim Uzman Yardımcısı alımı başvuruları ne zaman? BTK 120 Bilişim Uzman Yardımcısı alımı yapıyor: BTK 120 Bilişim Uzman Yardımcısı alımı başvuruları ne zaman?
Enflasyondaki gerilemede gıda ve temel mal grupları öne çıktı Enflasyondaki gerilemede gıda ve temel mal grupları öne çıktı
Vegan Günü etkinliği 2 bin kişinin katılımıyla yapıldı Vegan Günü etkinliği 2 bin kişinin katılımıyla yapıldı
'Sebzeleri sirkeli su yerine karbonatla yıkayın' 'Sebzeleri sirkeli su yerine karbonatla yıkayın'
Galatasaray Terim yönetiminde 76. kez Avrupa arenasında Galatasaray Terim yönetiminde 76. kez Avrupa arenasında
Cenk Tosun o anları anlattı: 'Şoka girmişti ve ağlıyordu' Cenk Tosun o anları anlattı: 'Şoka girmişti ve ağlıyordu'
Recep İvedik 6 ne zaman vizyonda? Recep İvedik 6 nerede çekildi, konusu ne? Recep İvedik 6 ne zaman vizyonda? Recep İvedik 6 nerede çekildi, konusu ne?
Hasan Ruhani İran'ın dördüncü nükleer adımını açıkladı Hasan Ruhani İran'ın dördüncü nükleer adımını açıkladı
Bakan Soylu'dan İmamoğlu çıkışı! 'Bu ülkeyi şikayet edenler belli, PKK'lılar eder!' Bakan Soylu'dan İmamoğlu çıkışı! 'Bu ülkeyi şikayet edenler belli, PKK'lılar eder!'
Galatasaray yıldız oyuncusunun bonservisini alıyor Galatasaray yıldız oyuncusunun bonservisini alıyor
Muvazzaf astsubay sonuçları 2019 açıklandı mı? MSB Muvazzaf astsubay sonuçları sorgulama ekranı Muvazzaf astsubay sonuçları 2019 açıklandı mı? MSB Muvazzaf astsubay sonuçları sorgulama ekranı
İran nükleer anlaşmada dördüncü adımını açıkladı İran nükleer anlaşmada dördüncü adımını açıkladı
Türkiye’de her 4 kişiden biri siber zorbalığa maruz kalıyor Türkiye’de her 4 kişiden biri siber zorbalığa maruz kalıyor
Büyük tehdit: ABD üssü bulunduran ülkeleri vururuz Büyük tehdit: ABD üssü bulunduran ülkeleri vururuz
Su savaşında ABD de devreye girdi Su savaşında ABD de devreye girdi
Sergen Yalçın'ın en az 2 maç ceza alması bekleniyor Sergen Yalçın'ın en az 2 maç ceza alması bekleniyor
Bakan Dönmez: Yılın 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminde rekor kırdık Bakan Dönmez: Yılın 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminde rekor kırdık
Furkan Korkmaz attığı 20 sayıyla kariyer rekoru kırdı Furkan Korkmaz attığı 20 sayıyla kariyer rekoru kırdı
Guti Almeira'nın yeni teknik direktörü oldu Guti Almeira'nın yeni teknik direktörü oldu
Çarpıcı TÜİK raporu: 9 ayda 472 bin 400 aracın trafiğe kaydı yapıldı Çarpıcı TÜİK raporu: 9 ayda 472 bin 400 aracın trafiğe kaydı yapıldı
Her şey bir kargo ricasıyla başladı, hayatı kabusa döndü Her şey bir kargo ricasıyla başladı, hayatı kabusa döndü
Jandarma Genel Komutanlığından 8'i muvazzaf 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi Jandarma Genel Komutanlığından 8'i muvazzaf 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Kasım 2019 Salı 11:40:31 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 11:46:18

Cenk Tosun o anları anlattı: 'Şoka girmişti ve ağlıyordu'

Everton - Tottenham maçında Andre Gomes'in ayağı kırıldı. 90+7'de takımının beraberlik golünü atan milli futbolcumuz Cenk Tosun, ayağı kırılan takım arkadaşının yardımına koşan ilk isim olurken, "Gomes şoka girmişti. Gözleri çok büyümüştü, ağlıyor ve çığlık atıyordu" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcumuz Cenk Tosun’un formasını giydiği Everton’ın Portekizli oyuncusu Andre Gomes'in, 79. dakikada Heung-Min Son'un müdahalesi sonrasında sağ ayak bileği kırıldı. 

Pozisyon sonrası Cenk ve takım arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, gözyaşını tutamayan oyuncular oldu. Everton'ın beraberlik golünü atan Cenk Tosun, ayağı kırılan takım arkadaşının yardımına koşan ilk isimdi...  

Cenk o anları İngiliz basınına anlattı: "Gomes şoka girmişti. Gözleri çok büyümüş, ağlıyor ve çığlık atıyordu. Onu tutup sadece sakinleştirmek için konuşmaya çalıştım. Hepimiz çok üzgünüz."

Milli golcümüz maçtan sonra da sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Kazanırsın, kaybedersin ama böyle bir şey olunca hiçbir şeyin önemi yok. Keşke gol atmasaydım, keşke maçı 0-5 kaybetseydik ama böyle bir olay yaşanmasaydı. Biliyorum daha güçlü döneceksin kardeşim ve bu yolda biz senin daima yanında olacağız.”

Pozisyonun ardından kırmızı kart gören Heung-Min Son, Andre Gomes'in ayağını görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan milli futbolcumuz Gomes'in ardından Heung-Min Son'u da teselli eden ilk isim oldu. 

AMELİYAT EDİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tottenham ile 1-1 berabere kaldıkları 11. hafta maçının 78. dakikasında Son Heung-min'in müdahalesi sonrası sağ ayak bileği kırılan Gomes'in ameliyatı başarılı geçti.

Nekahet döneminin ardından rehabilitasyon süreci başlayacak 26 yaşındaki Gomes'in ayağının, tamamen iyileşmesinin beklendiği belirtildi. Tottenham karşısında Everton'ın beraberlik golünü atan Cenk Tosun, tıbbi müdahale sırasında Portekizli takım arkadaşının başında beklemiş ve onu sakinleştirmeye çalışmıştı. 

CENK TOSUN İÇİN NE DEDİLER?

Daily Mail: Cenk dramatik 1 puanın kahramanı oldu

Guardian: Cenk geç kalmış bir hamleydi ama işini yaptı

The Sun: Kötü gecede Tosun 97'de takımını kurtardı

Mirror: Tosun sonunda kendini gösterdi

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ