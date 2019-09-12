Cenk Tosun, Milli maçlardaki performansıyla kendisini oynatmayan hocası Silva’ya mesaj yolladı

A Milli Takım’ın Andorra ile oynadığı maçta birçok pozisyondan yararlanamayan ve eleştiri oklarının hedefi haline gelen Cenk Tosun, Moldova karşısında adeta küllerinden doğdu. Sahaya kaptan olarak çıkan yıldız santrfor, attığı 2 golle farklı galibiyetin mimarı oldu.

Moldova deplasmanında ilk 2 şutunda kaleciye takılan Tosun Paşa, 37’de Dorukhan’ın pasında topu kalecinin üzerinden aşırtıp daha sonra da şık bir vuruşla fileleri havalandırdı. 79’da bir kez daha sahne alan tecrübeli futbolcu, Hakan Çalhanoğlu’nun direkten dönen volesini kafayla ağlara yollayıp ‘duble’ yaptı. Everton’da kadroya girmekte zorlanan Cenk, Moldova karşısında gösterdiği performans ve attığı 2 golle hocası Marco Silva’ya da mesaj göndermiş oldu.

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de maçın ardından yaptığı açıklamada Cenk’i övüp, “Hakan ve Cenk geçen maça göre daha iyi oynadılar. Daha da iyi bir Cenk istiyoruz” dedi. İngiliz basını da, “Cenk, Moldova ağlarına 2 gol bırakıp Silva’ya ‘Ben daha ölmedim’ mesajı yolladı” ifadesini kullandı. (Star)