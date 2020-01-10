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10 Ocak 2020 Cuma 09:15:30 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 10:17:26

Cenk Tosun, Beşiktaş'ın teklifine cevap verdi: Schalke ile anlaşamazsam Beşiktaş'a dönerim

Everton'dan her an ayrılması beklenen Cenk Tosun, Ozan Kabak'ın takımı Schalke ile görüştüğünü belirterek, "Ben de oynamak istiyorum. Schalke'nin iyi bir önerisi var. Olmazsa geri dönerim" dedi.

Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'ın basın toplantısında, "Come to Beşiktaş" dediği Cenk Tosun'un transferdeki akıbetinin bir hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

İngiltere'den ve birçok kulüpten teklif alan Cenk Tosun, durumu hakkında sürekli Beşiktaşlı yöneticilere bilgi veriyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da, "Benim için de güzel şeyler hayal ettiriyorlar. İki milli takım oyuncusu" diye onay verdiği tecrübeli golcü, niyetinin Almanya'da futbol kariyerine devam etmek olduğunu söyledi.

Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun da forma giydiği Schalke'yle görüştüğünü belirten Cenk Tosun, "Ben de ikinci yarıda oynayabileceğim bir takımda olmak istiyorum. Schalke'nin bu konuda cazip bir önerisi var. Onlarla görüşmelerim sürüyor. Anlaşamazsam, Beşiktaş'a dönebilirim" dedi.

CRYSTAL PALACE DA iLGiLENiYOR

Cenk Tosun'a sadece Beşiktaş ve Schalke'den teklif yok. Milli Takım'ın başarılı golcüsünü Premier Lig'den Crystal Palace da istiyor. Ancak Cenk, 6 aylık kiralama sözleşmesi teklif eden İngiliz ekibinin önerisine sıcak bakmıyor. Everton'un başına Carlo Ancelotti'nin gelmesinden sonra da kulübün Cenk'le yolları ayırma konusundaki fikrinin değişmediği belirtiliyor. Bu yüzden de başarılı golcü, 6 aylık değil en az 1.5 yıllık kiralık sözleşme istiyor. 28 yaşındaki oyuncunun Everton'la mukavelesi 2022'de sona eriyor. Cenk, Everton formasıyla şans bulduğu 51 karşılaşmada 10 gol atarken, 4 de asist yaptı. Milli Takım'da ise 42 karşılaşmada 16 golü bulunuyor.

EVERTON TARAFTARI KIZGIN

Cenk'ten büyük beklentileri olan Everton taraftarları ise onun bedelsiz olarak gönderilmesine karşı çıkıyor. Cenk'in ayrılacağı haberlerinin yayılması üzerine sosyal medyadan çok sayıda Everton taraftarı, gelişmelere tepki gösterdi. Cenk'e 22 milyon Pound ödendiğini belirten taraftarlar, onun hiç ücret alınmadan gitmesine karşı çıktı. Everton yönetimine makul bir ücret karşılığında Cenk'in tapusuyla satışının daha akılcı olacağı önerilerinde bulunuldu. Taraftarların bu tepkileri İngiliz basınında geniş yer aldı. Cenk'in eşinin de Türkiye'ye dönmesine sıcak bakmadığı öne sürüldü.

(Akşam)

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