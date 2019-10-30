Cenk, Serie A yolunda

GÜNEŞ

■ Beşiktaş’ın Ocak transferinde kadrosuna katmayı istediği eski yıldızı, kendisine Avrupa’da kulüp arıyor. ABD’de yayım yapan dünyaca ünlü spor portalı Bleacher Report'un Londra muhabiri Dean Jones, Cenk’in menajerlerinin kulüp aradığını yazdı. Jones, eski kimliğini arayan Cenk için İtalya Serie A’nın iyi bir seçenek olarak görüldüğünü kaydetti.