30 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 09:33:00
Cenk, Serie A yolunda
BU sezon Everton’da yedek kulübesine demir atan ve yalnızca iki maçta forma şansı bulabilen Cenk Tosun'un devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
GÜNEŞ
■ Beşiktaş’ın Ocak transferinde kadrosuna katmayı istediği eski yıldızı, kendisine Avrupa’da kulüp arıyor. ABD’de yayım yapan dünyaca ünlü spor portalı Bleacher Report'un Londra muhabiri Dean Jones, Cenk’in menajerlerinin kulüp aradığını yazdı. Jones, eski kimliğini arayan Cenk için İtalya Serie A’nın iyi bir seçenek olarak görüldüğünü kaydetti.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT