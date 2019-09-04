Cengiz Ünder'in Fransa iddiası

A Milli Takım'ın genç yıldızlarından Cengiz Ünder, Andorra ve Moldova maçları öncesinde TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"İTALYA'DA 7 TÜRK OYUNCU VAR"

Gençlerbirliği'nde forma giyen Mert Çetin'in Roma'ya transfer olması hakkında konuşan Cengiz Ünder, "Serie A'ya bu kadar Türk oyuncun gelmesi beni de gururlandırdı, çok mutlu etti. Şu an 7 oyuncu var, umarım daha da artar. Türk oyuncusu olarak, orada oynamanın önemini biliyorum. İnşallah Avrupa'da daha fazla Türk Futbolcu izleriz." dedi.

"UMARIM İSTANBUL'DA DA AYNISI OLUR"

Andorrave Moldova karşılaşmalarıyla görüşünü açıklayan Cengin Ünder, "Oynayacağımız iki maç kağıt üzerinde kolay görünüyor ama kazanmamız gerekiyor. Andorra diyerek küçümsememiz lazım. 5 yıl sonra İstanbul'da maç oynayacağız. Anadolu'da çok iyi bir ortam oluyordu ve bize iyi şekilde destek veriyorlardı. Umarım İstanbul'da da aynı ortam oluşur ve herkes Ay-Yıldızlı formasıyla maça gelir." diye konuştu.

"İSTANBUL'DA OYNAMAK DAHA AVANTAJLI"

İstanbul'da oynamanın daha avantajlı olduğunu belirten Cengiz Ünder, "İstanbul'da oynamamız daha büyük avantaj. Yurt dışından gelen takımlar İstanbul'u biliyor ve çekinceleri oluyor. İstanbul'da oynamayı ben de istiyordum. Başakşehir'den sonra ikinci kez oynayacağım. Taraftarın, bize iyi şekilde destek vereceğini düşünüyorum. İnşallah her şey güzel gider." açıklamasını yaptı.

"ÇOK İYİ BİR HOCAMIZ VAR, GELMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Milli Takım'a gelmek için sabırsızlandığını söyleyen Cengiz Ünder "Çok iyi bir hocamız ve çok iyi çalışanlarımız var. Milli Takım'a bir an önce gelmek için dua ediyorum. Arkadaşlarımı özlüyorum, yemeklerimizi özlüyorum. İtalya'nın da yemeklerini seviyorum ama kendi yemeklerimzi bir başka. Ailem burada maçlarıma geliyor. Bunlar önemli şeyler." dedi.

"FRANSA'YI ORADA DA YENEBİLİRİZ"

Fransa galibiyetinin Roma'da da konuşulduğunu anlatan milli futbolcu, "Konya'da Fransa'yı yendik, bunun daha ötesi olmadığını düşünüyorum. Roma'ya gittiğimde herkes, 'Roma'yı yendiniz bravo, nasıl oldu mu?' dedi. Herkes taraftarın yarattığı atmosferi konuşuyordu. Umarım Fransa'da da kazanırız. Bu kolay değil ama başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

"YABANCI SAYISI HAKKINDA KONUŞMAM"

Yabancı sayısı hakkında görüşünün sorulması üzerine Cengiz Ünder "Yabancı sayısı hakkında konuşmak istemiyorum. Son zamanlarda yurt dışına giden futbolcu sayımız oldukça fazla ve bunun devam edeceğini düşünüyorum. Mert Çetin de Roma'ya transfer oldu. Gençlerbirliği'nden Roma'ya gelmek çok zor. Ben de ona yardım edeceğim ve inşallah formayı alacak." diyerek sözlerini noktaladı.