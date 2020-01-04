Cengiz Ünder için Fonseca'dan transfer açıklaması: Göndermeyeceğiz

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, son dönemde takımdan ayrılacağı konuşulan milli futbolcumuz Cengiz Ünder hakkında açıklamalarda bulundu.

Son dönemde adı Manchester United ile de anılan milli oyuncumuz için Fonseca; "Hiçbir oyuncumuzu satmaya niyetimiz yok. Buna Cengiz dahil. Sadece 11 oyunculu bir kadroya sahip olup, oyuncuların gelişmesini bekleyemeyiz." dedi.

Fonseca'nın son dönemde fazla süre vermediği Cengiz Ünder, Serie A'da 7 maçta süre aldı ve 1 gol attı.