Cengiz: Haklı bir savaştayız

GÜNEŞ

■ Barış Pınarı Harekatı’na destek veren Cengiz, “Coğrafya kaderdir. Biz bu kaderin 100 yıllardır içindeyiz. Bizim birçok sınırımız sorunlu. Devletimiz bu sınırları ara ara düzenlemek mecburiyetindedir. Dünyada haklı ve haksız savaşlar vardır. Biz haklı savaş yaptığımıza inanıyoruz. Cephedeki Mehmetçikler'imize, aslanlarımıza, devletimize, milletimize kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

KURUCUMUZ OSMANLI

■ PORTEKİZ, İspanya, İtalya, Almanya’da birçok kulübün kurucularının İngiliz olduğunu anlatan Cengiz, “Galatasaray’ın kurucuları ise yüzde yüz yerli, tamamı Osmanlı vatandaşı. Bu lisede bu sınıflardan birinde kuruldu. Biz bundan onur duyarız” diye konuştu. Cengiz, bu sene de şampiyonluk hede ediklerini anlatarak, “Galatasaray'ın 2 yenilgisi, 2 beraberliğiyle yönetimini, teknik heyetini ve futbolcularını, en önemlisi kendi kendimizi kırılgan bir hale getirmeyelim. Galatasaray birlikten doğan bir güçtür” dedi.