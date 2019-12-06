Cengiz: Diagne'nin askerlik hizmetini tamamlaması gerek
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Club Brugge’da kiralık olarak oynayan golcü futbolcu Mbaye Diagne’nin devre arasında dönüp, dönmeyeceği sorusuna, "Diagne'nin askerlik hizmetini tamamlaması gerek" dedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yıldız golcü Radamel Falcao'nun Kolombiya basınına göre takımdan ayrılacağına ilişkin iddialara yanıt verdi. Cengiz, "Türkiye basınında da başka şeyler yazılıyor. Kolombiya basını da yazabilir” diye cevap verdi. Mustafa Cengiz, Club Brugge'da kiralık olarak oynayan golcü futbolcu Mbaye Diagne'nin devre arasında dönüp, dönmeyeceği sorusuna ise Cengiz, “Onun askerlik hizmetini tamamlaması gerek" şeklinde cevap verdi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Galatasaray, Emlak Konut'la Florya için el sıkıştı
- Beşiktaş'ta ayrılık! Yıldız futbolcu ülkesine geri dönüyor
- Falcao macerası bitmek üzere! Transfer görüşmelerine başladı!
- Fatih Terim’in hesabını kestiği isimler belli oldu! 6 futbolcu yolcu
- Çirkin yüzlerini manşetten gösterdiler! İtalyanlardan skandal başlık!