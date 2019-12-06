Cengiz: Diagne'nin askerlik hizmetini tamamlaması gerek

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yıldız golcü Radamel Falcao'nun Kolombiya basınına göre takımdan ayrılacağına ilişkin iddialara yanıt verdi. Cengiz, "Türkiye basınında da başka şeyler yazılıyor. Kolombiya basını da yazabilir” diye cevap verdi. Mustafa Cengiz, Club Brugge'da kiralık olarak oynayan golcü futbolcu Mbaye Diagne'nin devre arasında dönüp, dönmeyeceği sorusuna ise Cengiz, “Onun askerlik hizmetini tamamlaması gerek" şeklinde cevap verdi.