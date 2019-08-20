  • Bist 100
    96237.8
  • Dolar
    5,7232
  • Euro
    6,3460
  • Altın
    275,5150
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
MSB: Kuzey Irak'ta Metina Bölgesi'ne hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Kuzey Irak'ta Metina Bölgesi'ne hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi
ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 şüpheliden 5'i yakalandı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 şüpheliden 5'i yakalandı
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup neden ayrıldı? Melis Sütşurup kimdir? Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup neden ayrıldı? Melis Sütşurup kimdir?
Suat Kaya, 20 yıllık peruğunu çıkardı Suat Kaya, 20 yıllık peruğunu çıkardı
'Pes' dedirten olay... Erkeklere kendi kanını içirdi! 'Pes' dedirten olay... Erkeklere kendi kanını içirdi!
Beşiktaş yıldız oyuncunun transferini bitirdi Beşiktaş yıldız oyuncunun transferini bitirdi
Aşiret düğününde şaşırtan hediye: Evlenen kardeşine 50 bin liralık 5 adet akıllı telefon taktı Aşiret düğününde şaşırtan hediye: Evlenen kardeşine 50 bin liralık 5 adet akıllı telefon taktı
FETÖ'nün üniversite yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi FETÖ'nün üniversite yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
El Salvador'da kürtaj davası yeniden görülen kadın beraat etti El Salvador'da kürtaj davası yeniden görülen kadın beraat etti
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani: İran'la savaş ABD ve müttefikleri için korkunç olur İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani: İran'la savaş ABD ve müttefikleri için korkunç olur
Bekçilik yazılı sınavı ne zaman saat kaçta? Bekçilik yazılı sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı Bekçilik yazılı sınavı ne zaman saat kaçta? Bekçilik yazılı sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı
Kastamonu Şapka Müzesi'ne yoğun ilgi Kastamonu Şapka Müzesi'ne yoğun ilgi
Tescilli Kale biberi üreticisinin yüzünü güldürdü Tescilli Kale biberi üreticisinin yüzünü güldürdü
Adanaspor Emeka Eze'yi kiraladı Adanaspor Emeka Eze'yi kiraladı
Hong Kong'da diyalog platformu kurulacak Hong Kong'da diyalog platformu kurulacak
Selçuk Şahin'in yeni takımı Bursaspor Selçuk Şahin'in yeni takımı Bursaspor
Bosna Hersek'te yeni hükümet için NATO şartı Bosna Hersek'te yeni hükümet için NATO şartı
Pakistan'ın turizmi Türklere emanet Pakistan'ın turizmi Türklere emanet
Hong Kong'da protestolar 'Lennon Tüneli'yle halka yansıyor Hong Kong'da protestolar 'Lennon Tüneli'yle halka yansıyor
Hindistan'ın uzay aracı Chandrayaan-2 Ay'ın yörüngesinde dönmeye başladı Hindistan'ın uzay aracı Chandrayaan-2 Ay'ın yörüngesinde dönmeye başladı
Beşiktaş'ın Emre Kılınç teklifi belli oldu Beşiktaş'ın Emre Kılınç teklifi belli oldu
Sanat tarihçisi Prof. Dr. Nurhan Atasoy: Dünyadaki hiçbir yer Anadolu kadar zengin bir köprü olamaz Sanat tarihçisi Prof. Dr. Nurhan Atasoy: Dünyadaki hiçbir yer Anadolu kadar zengin bir köprü olamaz
Lichtsteiner'in yeni durağı Bundesliga Lichtsteiner'in yeni durağı Bundesliga

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Ağustos 2019 Salı 11:28:50 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 11:31:51

Cengiz: "Burada yapacağım daha çok şey var"

Serie A takımlarından Roma’da forma giyen ve kısa süre önce sözleşme yenileyen milli futbolcu Cengiz Ünder, bu kulüpte yapacağı daha çok şey olduğuna inandığını söyledi.

2017 yılında transfer olduğu Roma ile geçen hafta sözleşmesini yenileyen Cengiz Ünder, kulüp kanalı Roma TV’ye özel bir demeç verdi.

Kulübüyle sözleşmesini yenilediği için çok mutlu olduğunu belirten milli futbolcu, "Bu kulüp için gerçekten uzun süre oynamayı çok istiyordum. Bunu da yeni sözleşme imzalayarak gerçekleştirmiş olduk. Her zaman burada oynadığım için çok mutluyum. ’Burada yapacağım daha çok şey var.’ diyordum. Yeni kontrat imzaladığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kendisine güvenenlere teşekkür eden Cengiz, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Bu sezon elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim her zamanki gibi." diye konuştu.

Portekizli yeni teknik direktörleri Paulo Fonseca ile yeni bir sisteme de geçtiklerini anlatan milli oyuncu, şunları söyledi:

"Bence oyun sistemimiz önceki iki yıldan çok farklı. Farklı biçimde oynuyoruz ve bunu da Real Madrid maçında gösterdiğimize inanıyorum. Çünkü çok iyi pas organizasyonları yapabiliyoruz. Geriden çok iyi oyun kurmaya başladık. Bunun lige çok iyi şekilde yansıyacağını düşünüyorum. Her zaman pas oyununu seven bir hoca ve biz de bu şekilde oynamaya çalışıyoruz. Kanat olarak diğer sistemlerden biraz daha bu yıl farklı ama dediğim gibi şu an bu konumda kendimi iyi hissediyorum. Çünkü bu oyunu oynamayı seviyorum."

Roma taraftarına övgü

Cengiz Ünder, Roma taraftarının desteği olmadan yapamayacaklarını, onları bütün maçlara beklediklerini belirtti. "Her maç onların desteği bizim için çok önemli." diyen Cengiz, "Onlardan güç alıyoruz. Onlarla artı bir fazla oluyoruz. Bunu da gerçekten iç sahada fazlasıyla gösteriyoruz. O coşkulu taraftarın saha içinde bize yaşattıklarını, o duyguyu anlatamam. Roma taraftarını çok seviyorum. Umarım bu sene onları çok iyi şeyler bekler." değerlendirmesinde bulundu.

Ligin ilk maçında sahalarında Genoa ile karşılaşacakları da hatırlatılan Cengiz, "Bu bize moral olması bakımından da önemli. Önemli bir maç. Güçlü ve evinde kazanan bir Roma göreceğimize inanıyorum. Sonrasında da derbiyi düşüneceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ