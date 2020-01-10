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10 Ocak 2020 Cuma 21:42:12 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 21:43:09

Çekişmeli maçın galibi Filenin Sultanları! Yarı finaldeyiz

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında Belçika'yı 3-2 yendi.

Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen turnuvada 2 galibiyet alan milliler, B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan milli takım, ilk sette rakibine üstünlük şansı vermedi. 8-4 ve 16-11 üstünlük yakalayan milliler, ilk seti 25-20 alarak 1-0 öne geçti.

Hande Baladın ve Meryem Boz ile sayılar bulan Türkiye, 8-3 ve 16-9'luk üstünlüğün ardından 2. seti de 25-15 aldı.

Herbots ile oyunda denge kurmaya çalışan Belçika, 3. seti 20-25 kazanarak maçta durumu 2-1'e getirdi.

Türkiye, moralli rakibi karşısında zorlandı. Özellikle Herbots ile etkili olan Belçika, Janssens'in sayısıyla 22-22 beraberliği yakaladı. File üstünde peş peşe hatalar yapan seti 25-22 yitiren Türkiye, rakibinin 2-2 beraberliği sağlamasına engel olamadı.

Tie-break setine Meryem Boz ile iyi başlayan milli takım, bloklarda sayılar bularak 5-2 öne geçti. Rakibinin skoru 5-4'e getirmesinin ardından Eda Erdem Dündar ile köşelerden üst üste sayılar çıkaran Türkiye, üstünlüğünü 7-4'e taşıdı. Hande Baladın ile aynı şekilde sayı bulan milliler, 13-8 öne geçti. 13-10'luk skorun ardından moladan iyi dönen ve seti 15-10 alan Türkiye, maçı 3-2 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Salon: Omnisport

Hakemler: Vladimir Oleynik (Rusya), Vladimir Simonovic (Sırbistan)

Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar (Simge Aköz, Naz Aydemir Akyol, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Tuğba Şenoğlu)

Belçika: Van de Vyver, Herbots, Sobolska, Grobelna, Van Gestel, Janssens (Ruysschaert, Van Avermaet, Guilliams, Stragier, Lemmens)

Setler: 25-20, 25-15, 20-25, 22-25,15-10

Süre: 122 dakika (26, 23, 27, 30, 16)

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