Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers'ten Elazığ ve Malatya jesti
Elazığ'da meydana gelen deprem için Washington Wizards maçı öncesi kampanya başlatan Cedi Osman'a bir destek de kulübü Cleveland Cavaliers'ten geldi.
Cleveland Cavaliers'ın New Orleans Pelicans'a 125-111 yenildiği maçta Cedi Osman'ın kampanyasına destek geldi. Cedi Osman, Washington Wizards maçı öncesi atılacak her basket için önce 100 ardından 200'er dolar yardım yaparken; kulübü de Pelicans maçında jest yaptı. Maç sırasında Malatya'yı da etkisi altına alan deprem nedeniyle potaya Malatya yazıldı. Reklam panolarında ise "Elazığ dualarımız sizinle" ifadeleri yer aldı.
Cedi Osman, jest yapan kulübüne teşekkür etti ve "Maç boyunca panolara “Elazığ dualarımız sizinle” ve potalara “Malatya” yazıp farkındalığımıza destek veren tüm Clevaland Cavaliers organizasyonuna kalpten teşekkürlerimle. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Maç boyunca panolara “Elazığ dualarımız sizinle” ve potalara “Malatya” yazıp farkındalığımıza destek veren tüm @cavs organizasyonuna kalpten teşekkürlerimle. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. pic.twitter.com/Ww6ocRrSef— Cedi Osman (@cediosman) January 29, 2020
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