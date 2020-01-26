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26 Ocak 2020 Pazar 09:14:11 | Son Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 09:16:02

Cedi Osman'ın kampanyasından 385 bin lira toplandı

Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena’da ağırladığı Chicago Bullsa 106-118 kaybetti. Milli basketbolcumuz Cedi Osman’ın başlattığı yardım kampanyası sonrası depremzedelerimiz için toplamda 385 bin lira yardım toplandı.

Üst üste 7. yenilgisini alan Cavs toplamda 12-34 olurken playoff potasının bir sıra gerisindeki Bulls 18 galibiyet ve 30 yenilgilik seriye ulaştı.

Milli oyuncumuz Cedi Osman karşılaşma öncesinde Elazığ’daki depremzede yurttaşlarımız için maçta kaydedilecek her üçlük başına daha önce 100 dolar olarak açıkladığı bağışlarını 200 dolara çıkaracağını ve Larry Nance Jr’ın da kendisine katılacağını açıklamıştı.

Mücadelede kaydedilen 25 üçlük sonrasında 5’er bin dolar bağışlayan ikiliye milli futbolcular Arda Turan, Nuri Şahin ve Yusuf Yazıcı’yla beraber kadın basketbolcu Işıl Alben ve işadamı Nevzat Aydın’ın yanında Adana Basketbol Kulübü’nün katılmasıyla toplanan para 60 bin dolara (Türk parasıyla 385 bin lira) kadar yükseldi.

Maçta Cedi Osman toplamda 7/11 isabetle 18 sayı kaydederken bir ribaund alıp 6 asist yaptı. Kevin Love 4/8 üçlükle 20 sayı atarken 11 ribaundla double-double yaptı, Larry Nance Jr da kendisine 15 sayı ve 11 ribaundla eşlik etti.

Collin Sexton 18, Darius Garland ise 13 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Chicago cephesinde Zach LaVine 16/30 isabetle 44 sayı atarken 10 da ribaund çekti. Tomas Satoransky 19, Thaddeus Young 11 ve Kris Dunn 10 sayı attı.

(Eurohoops)

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