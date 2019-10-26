  • Bist 100
    100216
  • Dolar
    5,7798
  • Euro
    6,4214
  • Altın
    279,3080
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Belediye yöneticilerine maaş sınırlaması geliyor Belediye yöneticilerine maaş sınırlaması geliyor
Rusya, ABD'yi fena yakaladı! Suriye'den petrol çıkartıp satıyorlar Rusya, ABD'yi fena yakaladı! Suriye'den petrol çıkartıp satıyorlar
Putin ve Macron Suriye'nin kuzeydoğusunu görüştü Putin ve Macron Suriye'nin kuzeydoğusunu görüştü
Ağabeyinin yumruk attığı Sude Naz, öldü Ağabeyinin yumruk attığı Sude Naz, öldü
Çocukların oynadığı traktör, durağa girdi: 1 çocuk yaralı Çocukların oynadığı traktör, durağa girdi: 1 çocuk yaralı
Ortaokul öğrencileri atık yağları enerjiye dönüştürdü Ortaokul öğrencileri atık yağları enerjiye dönüştürdü
Boyu kadar saçlarıyla rekorlar kitabına girdi Boyu kadar saçlarıyla rekorlar kitabına girdi
Başkan Erdoğan, 'EYT çıkar mı?' sorusuna yanıt verdi Başkan Erdoğan, 'EYT çıkar mı?' sorusuna yanıt verdi
Trabzonspor, Abdülkadir Parmak hakkında açıklama yaptı Trabzonspor, Abdülkadir Parmak hakkında açıklama yaptı
MSB: PKK/YPG’li teröristlerin taciz ateşine gerekli karşılık verildi MSB: PKK/YPG’li teröristlerin taciz ateşine gerekli karşılık verildi
ABD, Suriye'nin petrol sahalarına takviye birliği göndermeyi sürdürüyor ABD, Suriye'nin petrol sahalarına takviye birliği göndermeyi sürdürüyor
Cedi Osman Cleveland Cavaliers ile sözleşmesini uzattı Cedi Osman Cleveland Cavaliers ile sözleşmesini uzattı
Maas: Almanya için Türkiye çok önemli bir NATO müttefiki Maas: Almanya için Türkiye çok önemli bir NATO müttefiki
İnönü Vakfından Cumhuriyet Bayramı'na özel sergi İnönü Vakfından Cumhuriyet Bayramı'na özel sergi
Sivasspor sahasında sürprize izin vermiyor Sivasspor sahasında sürprize izin vermiyor
Özge Özpirinçci: Arkadaşlarım arasında 'cimri' diye bilinirim Özge Özpirinçci: Arkadaşlarım arasında 'cimri' diye bilinirim
Fenerbahçe'den Başkan Erdoğan'a özel klip Fenerbahçe'den Başkan Erdoğan'a özel klip
Kötü günler geride kaldı... Beren Saat'in olay dansı! Kötü günler geride kaldı... Beren Saat'in olay dansı!
Gökçe Bahadır'ın yeni projesi belli oldu (İzmir'in Kızları) Gökçe Bahadır'ın yeni projesi belli oldu (İzmir'in Kızları)
Manchester City sahasında rahat kazandı Manchester City sahasında rahat kazandı
Günde 5 bin adımla kemik erimesinden korunun' Günde 5 bin adımla kemik erimesinden korunun'
Adıyaman'daki vurulan 2 kadının şüpheli ölümü: 6 şüpheli gözaltında Adıyaman'daki vurulan 2 kadının şüpheli ölümü: 6 şüpheli gözaltında
İBB satışa çıkardı, vatandaş park istedi İBB satışa çıkardı, vatandaş park istedi
Münbiç'ten Azez'e bomba yüklü motosiklet götüren anne ve 12 yaşındaki oğlu tutuklandı Münbiç'ten Azez'e bomba yüklü motosiklet götüren anne ve 12 yaşındaki oğlu tutuklandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Ekim 2019 Cumartesi 17:44:49 | Son Güncelleme: 26 Ekim 2019 Cumartesi 17:46:39

Cedi Osman Cleveland Cavaliers ile sözleşmesini uzattı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'da, milli sporcu Cedi Osman'ın sözleşmesi uzatıldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cleveland Cavaliers ve Cedi Osman, oyuncunun sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya varmıştır." ifadeleri yer aldı.     

Milli basketbolcunun sözleşmesinin kaç yıl uzatıldığıyla ilgili bilgi verilmedi.

ABD basınında çıkan haberlere göre, önümüzdeki sezon kontratı sona erecek olan Cedi Osman'ın yeni sözleşmesi 4 yıllık olacak ve toplamda 30,8 milyon dolar kazanacak.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ